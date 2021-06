Et de deux pour les partenaires de Leonardo Bonnuci, qui viennent d’enchaîner par une seconde victoire, ce mercredi, face à la Turquie et toujours avec le même tarif standard (3-0). A domicile, devant un public bon enfant, les Transalpins, très en forme, ont démarré le match pieds au plancher, imprimant un rythme soutenu aux Helvètes avec beaucoup de fulgurances sur les côtés. Dominateurs, c’est en toute logique que les protégés de Mancini ont ouvert le score par Locatelli (26e, 1-0) après un bon travail de Berardi côté droit. Ce dernier avait herité d’un somptueux transversale de Spinazzola depuis la gauche. Les Transalpins vont aggraver le score en seconde période par le joueur de Sassuolo qui réalise un doublé (52e, 2-0), avant que Immobile ne parachève le score (89e, 3-0). Le score aurait pu s’alourdir si les attaquants italiens avaient été plus réalistes. Après 2 journées, la Squadra Azzura fait le plein avec 6 points pour 6 buts marqués et zéro encaissé, devenant du coup la première équipe qualifiée pour les 8es. Cette Italie, joue bien, séduit et gagne. Avec un jeu fait de mouvent, de panache, avec beaucoup de débordements sur les côtés où Spinazzola et Berardi se régalent et une attaque de feu, où Immobile, Insigne et Locatelli se comprennent comme du lait sur le feu, la formation italienn sera très injouable pour ses adversaires, surtout à domicile. Cette équipe façonnée par l’ex maestro de l’équipe nationale transalpine, dégage beaucoup de certitudes.

