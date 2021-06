Tout d’abord à 13h à Bakou, le Pays de Galles sera opposé à la Suisse. Les partenaires de Gareth Bale, avaient fait sensation lors de la dernière édition en France en atteignant les demi-finales, éliminés par le Portugal, après avoir éjecté le favori Belge en quarts (3-1.) Face aux Suisses, les Gallois auront leurs mots à dire et voudront refaire le même coup d’il y’a 5 ans. En face, l’adversaire est un habitué de la compétition avec un groupe très soudé qui vit ensemble depuis presque une décennie. Guidés par les indeboulonnables Shaquiri et Granit Xhaka, les Helvètes seront toujours difficiles à jouer. Ce match de de la poule A, paraît indécis et le vainqueur fera un grand pas dans un groupe où évoluent l’Italie et la Turquie.

