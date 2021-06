XALIMANEWS-la 16ème édition de l’Euro démarre ce vendredi au Stadio Olimpico de Rome avec le match d’ouverture qui va opposer la Turquie à l’Italie. Les Turcs qui ont réussi une belle campagne éliminatoire en disposant de la France (3-0), vont défier une Italie, renouvelée et invaincue depuis 3 ans. Un match qui s’annonce palpitant.

Ce match d’ouverture de la 16ème édition de la Coupe d’Europe des Nations entre turcs et italiens s’annonce indécis et palpitant, opposant 2 formations pleines d’enthousiasme.

La Turquie, coachée par Senol Günes presente un bloc solide et disciplinée, articulée autour d’une très bonne défense, composée du très bon gardien Cakir le portier de Tranzonspor courtisé par les grands clubs d’Europe. Ce dernier est bien aidé par Kabak de Liverpool, Demiral de la Juve, Soyuncü (Leicester), Célik le récent champion de France avec Lille et Meras, le Havrais. Cette défense reste la force principale d’une équipe enthousiaste et déterminée, qui met beaucoup d’énergie lors de ses matchs. Avec une armada offensive composée de Calhanoglu, Kahveci, Yaciki et Yimaz les 2 Lillois, la formation du pays du Bosphore à fière allure et est souvent portée vers l’attaque. En atteste sa grosse victoire face à la France à domicile lors des eliminatoires (3-0). La Turquie ne calculera pas et jouera avec toutes ses chances. « Il est important de ne pas perdre le match d’ouverture. Un nul ou une victoire et le groupe sera grand ouvert. Je veux voir notre force lors de cette première rencontre. Même si l’on perd, il est important de bien jouer. Disputer l’EURO est un succès, mais on ne peut s’arrêter là », a déclaré le coach Senon Günes.

L’adversaire, l’Italie, est un vieux de la veille, imprévisible, imperméable aux états d’âmes et élevé à la culture du Dieu « Resultat ». L’Italie est capable du meilleur comme du pire, en atteste sa non participation au dernier Mondial 2018. Récupérée par Roberto Mancini après la Coupe du Monde, la Squadra Azzurra renouvelée est en pleine confiance. Le nouveau selectionneur a façonné la Nazionale, lui donnant une âme. L’Italie séduit et gagne, avec de l’enthousiasme et de l’envie, invaincue depuis 27 matchs, sa dernière défaite remonte en 2028 face au Portugal en Ligue des Nations. Depuis la sélection transalpine marche sur l’eau en ne concédant pas de contre-performance durant 3 années dont un succès de gala face aux Pays-Bas (1-0) en septembre dernier dans le cadre de la Ligue des Nations. Avec les expérimentés Bonnucci, Chiellini, Immobile, Insigne, Florenzi, Jorghino, Verratti, associés aux jeunes, Donnarumma, Chiesa, Barrela, la formation du pays de Dante peut faire mal. Après sa retentissante victoire face au Saint-Marin (7-0), en match préparatoire, l’Italie va aborder l’Euro en pleine confiance, gonflée par sa longue série d’invincibilité. « Après tout ce que nous avons traversé, il est désormais temps de donner le sourire à tout le monde ; nous voulons que les gens se régalent et prennent du plaisir. Le match d’ouverture est toujours le plus difficile mais nous devons nous concentrer sur le travail à effectuer et prendre du plaisir. Nous avons le plus grand respect pour la Turquie car c’est une équipe de qualité avec des joueurs de qualité. Nous avons d’excellents joueurs également et nous nous sommes forgé un excellent esprit d’équipe. Je suis convaincu que nous irons à Londres (pour les demi-finales et la finale) », a avoué le selectionneur italien Roberto Mancini.

Et le capitaine Bonucci, d’évoquer le face à face avec les Ottomans : » Ils méritent le respect. Ils ont montré face à la France, qu’ils sont solides, qu’ils savent ce qu’ils veulent. Ils ont du talent, de Çalhano?lu à Cengiz Ünder, de Demiral à Y?lmaz qui a conduit Lille au titre en Ligue 1. C’est une équipe intéressante, qui grandit, nous devront jouer en équipe. J’ai discuté avec Hakan et Merih, je les ai vus excités : ce sont deux amis, nous discutons et rions ensemble, Merih m’a demandé de le laisser marquer. «

Donc le décor est planté, ce match d’ouverture entre une équipe turque déterminée à jouer le coup et une sélection italienne qui voudra confirmer sa bonne santé parait indécis, et bien malin, celui qui pourra pronostiquer le résultat. A qui le premier but, à quelle équipe la première victoire ? Réponse ce soir vers les coups de 21 heures.