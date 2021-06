De retour des vestiaires, 7 minutes après, Wijnaldum profite d’un ballon repoussé par le goal de l’Ukraine à la suite d’un centre pour ouvrir le score d’un enroulé pied gauche envoyant le ballon en lucarne (1-0, 52e). Avant que les protégés de Chevchenko ne reprennent leurs esprits, les partenaires du néo-parisien doublent la mise par Weghorst (2-0, 58e), une réalisation validée par la VAR. Et la messe semble être dite pour les Ukrainiens. Mais ces derniers vont reprendre espoir grâce à un bijou signé Yarmolenko, qui, d’un somptueux enroulé du gauche des 20 mètres, nettoya la lucarne du portier hollandais (2-1, 75e). Et boostés par ce but venu d’ailleurs, les hommes de l’ancienne star du Milan AC, vont obtenir l’égalisation par l’intermédiaire de Yaremchuk, qui égalisait d’une tête décroisée sur un service parfait de Malinovskyi sur coup franc côté gauche (2-2, 78e). Mais, ce match n’était pas encore terminé, et comme un symbole, c’est le meilleur Batave de la partie qui va sceller le sort du match en délivrant les siens sur une tête décroisée sur un centre d’aménagement depuis le coté gauche (3-2, 85e). Les Pays-Bas reviennent de loin et signent de la meilleure des manières, leur operation reconquête en rejoignant l’Autriche en tête de la poule C.

Quel match spectaculaire entre Hollandais et Ukrainiens. Dans un Johan Cruijff Arena (Amsterdam) rempli de 16 000 personnes, dont 200 Ukrainiens, les Pays-Bas et l’Ukraine ont offert un bon match de niveau Coupe du Monde, avec de l’envie, de l’engagement, des gestes techniques et beaucoup de buts. Les Néerlandais dominaient la première période en se créant beaucoup de situations dangereuses, mais ni Depay (2e), Dumfries (6e), Wijnaldum (7e) et Weghorst (27e) ne parviennent à trouver la faille durant ce premier acte.

