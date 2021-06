XALIMANEWS-Pour le compte du 2ème match de la poule A, joué à Bakou, la Suisse, dominatrice, a concedé un nul amer face au Pays de Galles, au bloc bien bas, compact et discipliné (1-1).

Pour cette deuxième rencontre de la poule A, Gallois et Suisses se mesuraient dans l’espoir d’engranger une victoire et imiter l’Italie, vainqueur de la Turquie ce vendredi lors de l’autre match de la poule (3-0).

Dès l’entame du match, les 2 équipes essaient de poser le jeu, la Suisse s’installe dans le camp gallois. Les partenaires de Gareth Bale, très bas en de début de match, obtiennent la première opportunité par Kieffer Moore dont la tête est devié par le gardien suisse, Sommer (15e). Les Helvètes réagissent, par Fabian Schär dont la talonnade est repoussée par Ward sur sa ligne et Xhaka dont le tir à ras de terre ne fait pas mouche (24e). La Suisse domine mais le Pays de Galles tient bon. Seferovic très remuant sur le front de l’attaque Suisse, ratent 2 occasions franches de scorer (27e et 41e). La Suisse peut s’en mordre les doigts, elle qui a eu les meilleurs opportunités face à des Gallois, au bloc compact et discipliné. La mi-temps est sifflé sur ce score vierge de 0 but partout.

Dès la reprise, les Helvètes se remettent à l’abordage, et 3 minutes plus tard, trouvent enfin l’ouverture par le très remuant Embolo. Ce dernier, après avoir vu son tir surpuissant détourné en corner par le portier gallois à la suite d’un rush (48e), décante la solution sur le corner en mettant une tête victorieuse (49e, 0-1). La Suisse est devant. Les Gallois, sortent de leur torpeur et réagissent coup sur coup, par Moore (58e) et Ben Davies (61e). Le premier buteur du match s’échappe et voit son tir frôler le montant droit gallois (66e). Mais, n’ayant pu profiter de leurs opportunités, les partenaires de Shaqiri, remplacé, se feront punir par Kieffer Moore (74e, 1-1), qui égalisa d’une tête à la suite d’une belle combinaison sur corner. La formation suisse est punie sur ce coup. Cependant, l’excellent Embolo désireux remettre son équipe, devant, rate sa tête (77e) et revient 8 minutes plus tard, remiser de la tête pour le remplaçant Gavranovic qui marque le second but. Mais après consultation du VAR, l’arbitre français, Clément Turpin, annule le but. Après des occasions ratées de part et d’autre, la rencontre prit fin. Les 2 équipes se departagent sur ce nul, mais la Suisse peut s’en mordre les doigts, elle qui s’est créée les meilleurs opportunités, portée par un très bon Embolo. Durant ce match on ne s’est pas trop ennuyé.