Mais, dès la reprise, les partenaires de Lewandowski, expeditifs, égalisant par Linnety (46e, 1-1). Ce dernier, frôlait même le doublé à la 51e minute sur passe de Klich (51e), avant le fait de jeu qui arrive à la 62e minute, avec l’expulsion de Krychowiak (62e) qui récolte un deuxième carton jaune synonyme de rouge. À dix, le match n’était plus le même pour la Pologne, qui encaissa un deuxième but de la part de Skriniar, auteur d’un geste d’attaquant (69e, 1-2). La Pologne, en infériorité numérique, éprouve des difficultés et sa star Lewandowski, qui n’a pas les mêmes partenaires qu’au Bayern, n’y arrive pas. Finalement, les Polonais s’inclinent malgré une énième opportunité en fin de match de ?widerski dont la frappe est captée par Dubravka (90e+4). La Slovaquie crée la surprise et prend provisoirement la place de leader, en attendant Espagne/Suède.

La Pologne amenée par son joueur vedette Robert Lewandowski, espérait démarrait par une victoire à domicile devant la Slovaquie, qui participait à son deuxième Euro. Dès le début du match, ce sont les Polonais qui maitrisaient le cuir, et les Slovaques réagissait par quelques fulgurances qui gênaient l’arrière garde des blancs-rouges. Et sur l’une d’entre elles, Mak mystifiait Jó?wiak et Bereszy?ski sur le coté droit de la défense polonaise pour repiquer dans la surface et adresse une frappe qui touche le poteau avant de rebondir sur le dos de Scezsny pour rentrer dans les buts (18e, 0-1). Dans la foulée, les Slovaques se créent une autre opportunité par Kucka (27e). Les Locaux, par Krychowiak (34e) et Lewandowski (42e), réagissent sans effets.

