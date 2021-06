Ce vendredi soir, sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome et pour le compte du match d’ouverture de la 16ème édition de la Coupe d’Europe des Nations, les partenaires du vieux briscard Bonnucci, ont confirmé les belles promesses apparues depuis plus de 2 ans, en martyrisant les Turcs sur le score fleuve de 3 buts à zéro, un score qui aurait pu s’alourdir si Berardi, Insigne, Immobile et Cie, avaient fait preuve de beaucoup plus d’efficacité et aussi si l’arbitre avait accordé les 2 fautes de mains commises par les défenseurs adverses.

