En seconde période, les Turcs reviennent avec l’intention de recoller au score et monopolisent le cuir en se se campant dans la moitié de terrain gallois. Ces derniers, trop bas, procèdent par contre. Dominateurs, les partenaires de Çalhano?lu, butent sur la défense adverse. Après des opportunités de par et d’autres, c’est finalement le Pays de Galles, qui aggrave le score en toute fin de temps additionnel par Roberts, bien servi par Gareth Bale (90+5, 0-2). Les Gallois, portés par leur star de capitaine, s’imposent et prennent la tête de la poule A, en attendant Italie/Suisse. La Turquie, quand à elle, est plus proche d’une élimination avec 2 défaites en autant de journées.

