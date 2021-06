Ce jeudi au National Arena de Bucarest, l’Ukraine et la Macédoine du Nord, battues lors de la première journée, par les Pays-Bas (3-2) et l’Autriche (3-1), avaient rendez- vous et chacune d’entre elles, voulaient remporter le gain de la partie pour garder intactes ses chances de qualification. Au terme des 90 minutes, c’est la formation ukrainienne, dirigée par l’ancienne star du Milan AC, Chevchenko, qui remporta les 3 points de la victoire (2-1), avec des buts signés des 2 réalisateurs face aux Pays-Pays, Yarmolenko (29e, 1-0) et Yaremchuk (35e, 2-0), qui scorèrent en première mi-temps. En seconde période, les Macedoniens ont réduit le score sur un penalty obtenu par le vétéran, Pandev. Chargé d’exécuter la sentence, Alioski doit s’y prendre par 2 fois pour la réduction du score (57e, 2-1). L’Ukraine se permet ensuite de rater un penalty par Malinovskyi, qui voit son tir repoussé par Dimitrievski (84e). Les partenaires de Yarmolenko remportent une précieuse victoire, se relancent dans la course à la qualification et enfoncent les Macedoniens du Nord qui filent droits vers l’élimination.

