Football-Euro 2024 : l’Allemagne pour bien démarrer son tournoi face à l’Écosse en match d’ouverture ce vendredi soir

XALIMANEWS-Ce soir débute la 17e édition du Championnat d’Europe de football, qui se déroule cette année en Allemagne. Le match d’ouverture met en scène l’équipe nationale allemande, connue sous le nom de la Mannschaft, qui affronte l’Écosse à l’Allianz Arena de Munich. Le pays hôte compte bien réussir son entame dans la compétition face aux Écossais, outsiders et qui seront déterminés à réussir un bon coup.

Sur le papier, les champions du monde 2014 avec leur gros effectif et jouant à domicile, ont la faveur des pronostics. Partageant la même poule avec la Suisse et la Hongrie en plus de son adversaire du jour, l’Allemagne est confiante et prête au moment d’aborder sa première sortie, à l’image de son milieu de terrain Florian Wirtz récent champion déclaré Bundesliga avec le Bayern Leverkusen. « Je ne pense pas que nous soyons faciles à calculer. Nous avons beaucoup d’idées concernant notre jeu et nous nous sommes beaucoup entraînés afin de mettre en place des solutions, quelle que soit la configuration de l’adversaire. Je pense aussi que Jamal Musiala et moi-même sommes des joueurs qui, dans certaines situations, ont la capacité de trouver des solutions. Ce qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. C’est pourquoi je pense que nous sommes très bien préparés.’’ , a déclaré le milieu de terrain.

Cependant, les Écossais en outsiders défendront crânement leurs chances. D’ailleurs, les coéquipiers de Scott McTominay et Andrew Robertson, deux cadres de la sélection écossaise, sont déterminés à défier les pronostics et espèrent créer la surprise., comme le clame leur coach Steve Clarke. « L’énormité du match d’ouverture est un peu un spectacle secondaire et j’espère que nous ne nous impliquerons pas trop dans cela. Bien sûr, c’est un match difficile. L’un des mantras que j’ai toujours eu est de respecter tout le monde et de ne craindre personne, donc nous venons ici avec beaucoup de respect pour le pays hôte. Nous savons que c’est une bonne équipe mais j’espère que ce soir-là, nous pourrons montrer que nous sommes aussi une bonne équipe », a-t-il expliqué en conférence de presse, dans ses propos relayés par Footmercato.

Mais, que ça ne vas pas être aisée pour les Anglo-saxons, car la Mannschaft après son fiasco du Mondial qatari compte bien redorer son blason terni, et cela passera par un Euro victorieux. Et cela doit se faire sentir dès ce premier match ce soir.