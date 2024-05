Football-Euro 2024 : l’Angleterre dévoile une liste préliminaire sans Marcus Rashford

XALIMANEWS-Citée comme l’une des favorites de l’Euro, la sélection anglaise a dévoilé une liste préliminaire de 33 joueurs, dont 26 feront le voyage en Allemagne en juin.

Trois ans après leur défaite en finale de l’Euro contre l’Italie, l’équipe d’Angleterre se prépare à faire un retour remarqué cet été, portée par une forte ambition de remporter enfin le trophée continental. Le championnat d’Europe se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, et l’Angleterre est largement vue comme l’une des équipes favorites pour la victoire finale. Aujourd’hui, le sélectionneur Gareth Southgate a dévoilé une liste de 33 joueurs qui représenteront l’Angleterre lors de ce tournoi.

Mais dans ce groupe élargi,ô énorme surprise : l’absence de Marcus Rashford, joueur de Manchester United et naguère titulaire indiscutable chez les Three Lions.

Pour rappel, l’Angleterre fait partie du groupe C, aux côtés de la Slovénie, du Danemark et de la Serbie. Les Three Lions disputeront leur premier match contre la Serbie le 16 juin à 19 heures. Ils affronteront ensuite le Danemark le 20 juin à 16 heures, puis la Slovénie le 25 juin à 19 heures. Ces rencontres précéderont un potentiel huitième de finale.

Liste élargie de l’Angleterre

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Burnley), Jordan Pickford (Everton) et Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs : Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), Kieran Trippier (Newcastle) et Kyle Walker (Manchester City)

Milieux : Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace), James Maddison (Tottenham), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Attaquants: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Jack Grealish (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford) et Ollie Watkins (Aston Villa