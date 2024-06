Football-Euro 2024/PB-J1/Espagne-Croatie (3-0) : la furia rouge emporte la Vatreni

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la première journée de la poule B et pour le.premier gros choc de l’Euro 2024, l’Espagne a montré sa supériorité à la Croatie (3-0). Un succès convaincant pour la Furia Roja qui prend du coup provisoirement la tête de la poule B.

Le premier grand choc de la compétition, entre Espagnols et Croates, a démarré comme prévu, avec une équipe espagnole qui prend possession du ballon, imprimant un rythme assez intense à la sélection croate. Les dix premières minutes, Modric et compagnie ont souffert face aux velléités offensives des coéquipiers de Morata, avec un Lamine Yamal assez remuant sur son côté droit et déclencheur des offensives ibériques. Passée cette période de turbulences, les Croates sortent la tête de l’eau et s’approchent un peu des buts espagnols. Mais fort logiquement, c’est la Roja qui ouvre le score, par son capitaine Alvaro Morata servi par Fabian Ruiz (29e, 1-0). Avant que l’adversaire ne se remet d’avoir concédé l’ouverture du score, le Parisien, passeur sur l’ouverture du score se mue en buteur, d’un tir du gauche pour doubler la mise (32e, 2-0). Deux buts en trois minutes. Vite fait et bien fait pour les protégés de Luis De La Fuente Castillo. Alors qu’on s’attendait à une réaction d’orgueil des Troisièmes du Mondial 2022, ce sont encore les Espagnols par l’entremise de Dani Carvajal servi par le.meilleur espagnol de la partie Lamine Yamal, qui triple la mise dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+2, 3-0). Score logique au vu de la démonstration et de la maîtrise espagnole. En seconde période, Rodri et compagnie maintiennent leur domination et manquent des opportunités d’alourdir le score. Les deux équipes vont opérer des changements, Morata et Nico Williams sortent du côté espagnol, imités par Modric et Kovacic du côté croate, dépassés par les évènements. Cependant, une mauvaise relance du gardien espagnol amène une situation qui finit sur un penalty pour la Croatie (80e). Chargé d’exécuter la sentence, Pektovic voit son tir repoussé par le’poteau mais dans la foulée de l’action, il concrétise le centre du nouvel rentrant Perisic. Mais le VAR va annuler le but validé par l’arbitre, pour une position de hors-jeu. Dans les dernières minutes du match, la Roja va gérer son avance et finit par conserver le score acquis depuis la pause.

Et comme l’Allemagne face à l’Écosse (5-1) ce vendredi, l’Espagne aussi fait bonne impression et prend la tête du groupe de la mort, où se trouvent aussi l’Albanie et le tenant du titre Italie, qui vont se croiser à 19 heures.