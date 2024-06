Football-Euro 2024/Poule A : impressionnante, l’Allemagne corrige l’Écosse (5-1) et démarre très fort la compétition

XALIMANEWS-Ce vendredi en ouverture de l’Euro 2024 qu’elle organise à la maison, l’Allemagne assez impressionnante, s’est défaite de très belle manière de l’Écosse (5-1) et démarre très fort la compétition. La Mannschaft prend du coup, provisoirement la première place du groupe A.

Pour leur entrée en matière dans cet Euro 2024, organisée à la maison, les Allemands n’ont pas fait dans la dentelle et ont impressionné. Opposée à la sélection écossaise, la formation coachée par Julian Nagelsmann, est trop tôt entrée dans le vif du sujet, en se ruant dès le début de la’partie dans les buts adverses. Une domination qui s’avérer payante dès le premier quart d’heure, avec l’ouverture du score de Florian Wirtz (10e, 1-0). Le milieu de terrain de Leverkusen sera imité, neuf minutes plus tard par Musiala, qui conclut un joli souvent en exploitant un centre en retrait de Gündogan (19e, 1-0). Les Écossais, dominés n’ont que leurs yeux pour voir leurs adversaires, très sérieux et appliqué, avec le duo Toni Kroos-Gündogan au coeur du jeu, répéter leurs symphonie assez bien maîtrisée. Alors que l’on s’acheminait vers la pause, la Mannschaft va alourdir le score, par Kai Havertz qui transforme un penalty obtenu par Gündogan après un tacle appuyée dans la surface de Ryan Porteous qui écope d’un carton rouge (45+1, 3-0). La mi-temps intervient sur cette note salée pour les partenaires de Robertson, dépassés par les évènements et qui seront obligés de jouer en infériorité numérique dans les 45 dernières minutes. En seconde période, le staff allemand va opérer deux changements, les deux buteurs Florian Wirtz et Kai Havertz sortent pour Leroy Sané et Niklas Fülkrug. Ce dernier, cinq minutes après son entrée fait mouche sur une grosse frappe dans la surface (68e, 4-0). Le public est aux anges. Chez les Anglo-saxons, McGinn et McGregor sont été remplacés par McLean et Billy Gilmour (67e). L’excellent Musiala va laisser aussi sa place à l’expérimenté Thomas Müller (74e). Ce dernier trois minutes après va servir Fülkrug qui concrétise (77e), mais après consultation de la VAR, le but est refusé pour hors jeu de position. Heureusement pour. A dix minutes du terme, l’excellent Toni Kroos va céder sa place à Emre Can (80e). Le bel succès des partenaires de Joshua Kimmich allait être terni par le but contre son camp et de la tête de Rüdiger (87e, 4-1), pour la réduction du score pour le Tartan Army. Mais le nouvel entrant Emre Can va rendre le succès de son équipe, plus attrayant, en parachevant le score d’un splendiree enroulé (90+3, 5-1). Le pays organisateur s’impose avec brio et lance un signal fort aux autres équipes du groupe A, à savoir la Suisse et la Hongrie, qui vont s’opposer de samedi à 13 heures.