Football-Euro 2024/Poule A-J1 : choc entre la Hongrie et la Suisse pour empocher trois points et rester aux basques de l’Allemagne

XALIMANEWS-Placées dans le groupe du pays hôte, la Hongrie et la Suisse comptent bien démarrer l’Euro avec brio. Après le match d’ouverture de l’Euro entre l’Allemagne et l’Écosse (5-1), Magyars et Suisses vont se rencontrer ce samedi à partir de 13 heures pour le compte de la poule A.

À Cologne, la Suisse affrontera la Hongrie dans un duel d’outsiders. Les deux équipes viseront rien de moins que les 3 points.Avec un effectif rajeuni, la Suisse s’aventure en terrain inconnu. Et pour leur entrée en matière, les Suisses auront à négocier leur opposition face à leurs voisins magyars. Une confrontation qui peut paraître moins corsée mais qui peut s’avérer compliquée. Et pour cause ?La Hongrie à toujours franchi le cap des poules lors des deux dernières éditions de la compétition. Même sans leur leur stratège Dominik Szboloszai, légèrement blessé lors du dernier match amical, la Hongrie reste une belle équipe.