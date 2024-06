Football-Euro 2024/Poule A-J1 : la Suisse prend le dessus sur la Hongrie (3-1) et s’empare de la deuxième place

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre du deuxième match de la poule A de l’Euro 2024, la Suisse s’est imposée devant la Hongrie (3-1) et s’empare de la deuxième place du groupe

Après le premier match de la poule, comptant pour l’ouverture de la compétition et ayant opposé le pays hôte l’Allemagne à l’Écosse et remporté par la Mannschaft (5-1), la Hongrie et la Suisse se faisaient face ce samedi. Au terme des 90 minutes, c’est la Nati qui s’est imposée devant la sélection des Magyars. Déjà à la’pause, les Suisses avaient une avance confortable de deux buts, sur des réalisations signées Kwadwo Duah (12e, 0-2) et Michel Aebischer (45e, 0-2). Mais en seconde de période, la Hongrie a réduit l’écart par Barnabas Varga (66e, 1-2). Mais les espoirs magyars de revenir au score, seront anéantis par Breel Embolo, qui va faire le break dans le temps additionnel (90+3, 1-3). Avec ce succès, la Nati (2e, 3 pts+2) qui a dominé la rencontre, possède le même nombre de points que l’Allemagne (1er, 3 pts+4) victorieuse très largement (5-1) de l’Écosse et qui le devance au goal average.

Pour rappel, la encontre de ce samedi etait la deuxième opposition entre la Hongrie et la Suisse dans un tournoi majeur. La première c’était lors de la Coupe du monde de 1938 et les Hongrois l’avaient alors emporté (2-0).