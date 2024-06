Football-Euro 2024/Poule A-J2 : l’Allemagne enchaîne devant la Hongrie (2-0) et devient la première équipe qualifiée pour les Huitièmes

XALIMANEWS-Ce mercredi, l’Allemagne a enchaîner face à la Hongrie (2-0) pour sa deuxième ne victoire en autant de sorties. Du coup, la Mannschaft compte 6 points et devient la première équipe qualifiée pour les Huitièmes.

Et de Deux pour l’Allemagne. Le pays hôte de la compétition a été exacte au rendez vous, après deux sorties dans la poule A. Suite à sa victoire initiale, assez facile devant l’Ecosse, la Mannschaft faisait face à la sélection magyare. Devant leur publique et face à une bonne équipe de la Hongrie, les coéquipiers de Rüdiger ont dû batailler ferme pour s’imposer. Après avoir ouvert le core par Musiala servi par Gündogan (22e, 1-0), les protégés de Nagelsmann qui ont vu les Hongrois se faire refuser un but pour un hors jeu de position (44e), vont parvenir à faire le break par le passeur de l’ouverture du score. Gündogan débloqué du coup son compteur but dans la compétition (67e, 2-0).

Avec 6 points après deux victoires, pour 7 buts marqués et 1 réalisation concédée, l’Allemagne consolide son fauteuil dans la poule A et devient la première nation qualifiée pour les Huitièmes de finales