Football-Euro 2024/Poule A-J3 : l’Allemagne conserve sa première place en arrachant le nul face à à la Suisse in-extremis, la Hongrie s’impose sur le fil devant l’Ecosse et garde espoir

XALIMANEWS-Ce dimanche, lors de la troisième et dernière journée des phases de groupes de l’Euro 2024 dans la poule A, la Suisse et l’Allemagne ont fait match nul (1-1) à Francfort. La Nati a longtemps cru pouvoir s’emparer de la première place du groupe, mais un but allemand dans le temps additionnel a bouleversé leurs espoirs. Dans l’autre rencontre de la soirée, la Hongrie a également attendu les dernières secondes pour vaincre l’Écosse (1-0) et s’emparer de la troisième place du groupe.

Pour le choc de la première place du groupe, la Suisse a bien commencé le match, entrant avec détermination et intensité. Cette bonne entame de match finit par porter ses fruits grâce à son ailier Dan Ndoye, qui a causé de nombreux problèmes à la défense allemande. Tout d’abord, sur un service de Remo Freuler, Ndoye coupe un centre au premier poteau et trompe Manuel Neuer, ouvrant ainsi le score pour la Suisse à la 29e minute (1-0). Peu après ce but, Ndoye est lancé en profondeur et, après avoir remporté son duel avec Antonio Rüdiger, il arme une frappe croisée dangereuse à ras de terre qui passe tout près du poteau gauche de Neuer (31e). Avec cette avance d’un but, la Nati prend provisoirement la tête du groupe A, reléguant l’Allemagne à la deuxième place à ce moment du match. Le match semble quasiment joué en faveur de la Suisse… jusqu’à la 90e+2 minute où Niclas Füllkrug égalise pour l’Allemagne avec une tête victorieuse (1-1). Grâce à ce but de dernière minute, l’Allemagne sauve in extremis sa première place dans le groupe A.

Dans l’autre match du groupe A, l’Écosse s’est inclinée face à la Hongrie (1-0) à Stuttgart dans les dernières secondes du temps additionnel. Kevin Csoboth a inscrit l’unique but de la rencontre à la 100e minute (90e+10). Cette victoire permet à la Hongrie de rester en course pour une qualification en huitièmes de finale grâce au classement des meilleurs troisièmes. En revanche, l’Écosse termine à la quatrième place du groupe A et devient la première équipe officiellement éliminée de l’Euro 2024.