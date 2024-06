Football-Euro 2024/Poule B/J1 : surprise d’entrée, l’Italie retourne la situation devant l’Albanie (2-1) et empoche les trois points

XALIMANEWS-Ce samedi pour le compte du groupe B, l’Italie qui a concédé l’ouverture du score des la première minute, est parvenue à retourner la situation en sa faveur (2-1). La Nationale empoche trois points dans une poule assez relevée et s’adjuge la deuxième place, derrière la Roja espagnole performante devant la Croatie (3-0).

Après la démonstration espagnole face à la Croatie, l’Italie et l’Albanie descendaient sur le rectangle pour le deuxième match du groupe. Et lors de ce choc, qui a démarra avec un but assez matinal de l’Albanie des œuvres de Bajrami dès la première minute (1e, 1-0), les Transalpins n’ont pas tardé a réagir. Dès le quart d’heure passé, le défenseur Bastoni va rétablir l’équilibre pour la Squadra Azura (16e, 1-1). L’Interiste sera imité par son coéquipier de club, Nicolo Barella, cinq minutes plus tard pour donner l’avantage aux siens (16e, 2-1). Le score en restera jusqu’à la fin de la partie. La Nationale réussit son entrée en matière et s’empare de la place de dauphin de l’Espagne, qui avait disposé de la Croatie (3-0).