Football-Euro 2024/Poule B-J2 : bon match nul (2-2) entre la Croatie et l’Albanie

XALIMANEWS-Ce mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la poule B, la Croatie et l’Albanie se sont quittées dos à dos (2-2) au terme d’une belle partie de football.

Quel match ! L’opposition entre Croates et Albanais battus lors de la premières journée, respectivement par l’Espagne (3-0) et l’Italie (2-1) dans le groupe de la mort, a été un gros match. L’Abanie créditée d’une bonne entame de partie, va ouvrir le score par Qazim Laçi dans le premier quart d’heure (11e, 0-1). Une avance conservée jusqu’à la pause après avoir fourni une belle première période devant une bonne équipe croate. En seconde période, Modric et compagnie qui ont assez poussé face à des adversaires assez joueurs, sont parvenus à rétablir l’équilibre par Kramaric (74e, 1-1). Dans la foulée de leur égalisation, les Demi-finalistes du Mondial 2022 vont doubler la mise, sur un contre son camp de Klaus Gjasula (76e, 2-1). Deux buts en quatre minutes. Mais désireux garder leurs chances de qualification pour le prochain tour, les coéquipiers du joueur de la Lazio de Rome, Elseid Hysaj, vont égaliser dans le temps additionnel par Gjasula, qui paye son erreur d’avoir donné l’avantage à la Croatie (90+5, 2-2). Un score nul et logique entre deux équipes qui se sont données à fond dans ce match assez intéressant.

Pour le deuxième match de la.poule, l’Espagne et l’Italie, victorieuses toutes deux lors de la première journée, vont se rencontrer pour la bataille de la première place ce jeudi à partir de 19 heures.