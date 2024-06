Football-Euro 2024/Poule B-J2 : l’Espagne s’adjuge le choc de Gelsenkirchen devant l’Italie (1-0) et file en Huitièmes

XALIMANEWS-Ce jeudi pour le choc majeur de la deuxième journée des phases de groupes, l’Espagne a disposé de l’Italie (1-0) et file en Huitièmes de finales.

Le Remake de la demi-finale du précédent Euro, entre la Roja et la Nationale, a tourné à l’avantage des Ibériques. Séduisants, les Espagnols se sont imposés sur le score étriqué d’un but à zéro sur un contre son camp de Calafiori (55e, 1-0). Créditée de deux succès en autant de sorties, la Roja en tête du groupe avec 6 points pour 4 buts marqués et zéro encaissé, file en Huitièmes. Quand à l’Italie (2e, 3 pts), elle a son destin en main et devance l’Albanie (3e 1 pts-1) et la Croatie (4e,1 pt-3). La dernière journée va déterminer parmi les 3 dernières équipes celle qui va accompagner les Transalpins, va être décisive.