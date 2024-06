Football-Euro 2024/Poule C-J1 : l’Angleterre dompte la Serbie (0-1) grâce à Jude Bellingham

XALIMANEWS- l’Angleterre l’un des favoris de l’Euro, a bien réussi son entrée en matière en s’imposant face à la Serbie (1-0). Les Three Lions prennent la tête de la poule C

Pour son entrée en matière dans la compétition, la sélection de la Perfide Albion a assuré. Conduite par sa jeune star Jude Bellingham, la formation coachée par Gareth Southgate a fait le strict minimum. Le Madrilène a été le héros de ce match en marquant l’unique but, de la tête sur un centre de Buyako Saka (13e, 1-0). Avec cette victoire d’entrée, Les Three Lions prennent le pouvoir de la.poule C, avec 3 points +1, devant le Danemark et la Slovénie qui ont fait match nul (1-1) un peu plutôt dans la journée.