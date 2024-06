Football-Euro 2024/Poule C-J1/Slovénie-Danemark (1-1) : la Danish Dynamite tenue en échec par la Zmajceki

XALIMANEWS-Ce samedi, le Danemark et la Slovénie ont partagé les points (1-1) pour le compte du premier match de la poule C de l’Euro 2024.

Le premier match de la poule C a tenu toutes ses promesses. L’opposition entre Slovènes et Danois a été âprement disputée. Ce sont les Danois qui ouvrent le score après le quart de jeu, des oeuvres de Christian Eriksen. Comme un symbole, le milieu de terrain danois, 1100 jours après son malaise cardiaque lors de l’édition anglaise, a permis aux siens de mener à la.marque, d’un tir du droit après un contrôle orienté de la poitrine, à la 17ème minute. Dans leur temps forts, les Scandinaves ne sont pas parvenus a été faire le break. En seconde période, la Slovénie commence à montrer le bout du nez, et après plusieurs menaces, elle parvient à rétablir l’équilibre par Janza, sur une surpuissante frappe, déviée par un défenseur danois (77e, 1-1). Les deux équipes ne marqueront pas d’autres buts, malgré de bonnes volontés offensives et se quitteront dos à dos.

Dans l’autre match de la poule, l’Angleterre va rencontrer la Serbie, ce soir à 19 heures.