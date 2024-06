Football-Euro 2024/Poule C-J2 : l’Angleterre s’en sort pas mal (1-1), ballottée par une bonne équipe de Danemark

XALIMANEWS-Ce jeudi à Francfort, l’Angleterre une des équipes favorites pour le sacre à l’Euro 2024, a été tenue en échec par une belle belle équipe du Danemark. Avec ce match nul, les Three Lions gardent la tête du groupe C, où tout reste à faire lors de la dernière journée.

Pour ce match qui était un remake de la demi-finale du dernier Euro remporté par les Italiens face aux Three Lions, Jude Bellingham et ses partenaires espéraient bien enchainer un second succès dans la poule C après la victoire initiale devant la Serbie. Mais au terme des 90 minutes, ponctuées d’un score de parité (1-1), les Finalistes de l’Europe peuvent dégager un Ouf de soulagement, tellement les Danois ont été plus entreprenantes durant ce choc. Malgré l’ouverture du score par les protégés de Southgate par Harry Kane (18e, 0-1) suite à une mauvaise appréciation de Kriastiansen, la Danish Dynamite n’a pas paniqué. Christian Eriksen et ses coéquipiers ont mis le pied sur la ballon, campant le jeu dans le camp adverse, ce qui a abouti à cette égalisation de Hjulmand (34e, 1-1), qui d’un tir limpide qui va toucher le bas du poteau droit du but anglais, avant de se loger au fond des filets de Pickford. Une réalisation splendide et méritée pour les Rouges qui se sont montrés plus entreprenants, avec un collectif assez séduisant et solidaire devant un onze anglais dont les individualités ont été assez apathiques. Lors des 45 dernières minutes, la Danish Dynamite aurait pu faire ne break, mais n’a pas pu matérialiser sa meilleure sa domination. Finalement, ce nul qui profite à l’Angleterre (1er, 4 pts), promet de chaudes empoignades lors de 3e et dernière journée dans une poule où tout reste possible, avec le Danemark et la Slovénie qui compte le même nombre de points et même goal average (2 pts) et la Serbie (3e, 1 pts-1)