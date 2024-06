Football-Euro 2024/Poule D-J1 : les Pays-Bas renversants s’offrent la Pologne (1-2) et prennent provisoirement la tête du groupe

XALIMANEWS-Ce samedi pour le cadre de la première journée des phases de groupes de l’Euro 2024, les Pays-Bas ont renversé la Pologne (2-1). Du coup, les Orange prennent provisoirement la tête du groupe D, en attendant le match entre l’Autriche et la France qui se jouera ce lundi.

Au terme d’une belle partie entre deux l’équipes assez joueuses, les Orange ont disposé des Polonais. Ces derniers aveint ouvert le score par Buksa (16e, 1-0). Mais la réplique néerlandaise va se faire treize minutes plus tard par Gakpo (29e, 1-1) pour le rétablissement de la parité. Une égalité qui va être maintenue jusqu’à la pause. En seconde période, les deux équipes sont restées sur les mêmes bases des 45 premières minutes, c’est à dire en restant ouvert à un jeu à l’offensive. Mais à sept minutes de la fin du match, Weghorts va donner la victoire au Pays-Bas en exploitant une passe judicieuse d’Aké (87e, 1-2). Côté polonais, le capitaine et buteur, Robert Lewandowski était sur le banc et n’a pas participé à la rencontre.

Avec ce succès acquis en fin de match, Depay et partenaires prennent provisoirement la première place du groupe D, en attendant le match entre l’Autriche et la France qui va se jouer ce lundi.