Football-Euro 2024/Poule D-J2 : l’Autriche se reprend (1-3), face à la Pologne qui prend déjà la porte

Dans le cadre du premier match de la poule D comptant comptant pour la deuxième journée des phases de poules, l'Autriche s'est relancée en battant la Pologne (1-3).

Comme souvent dans les grandes compétitions, la Pologne est encore éliminée. Battue d’entrée (2-1) par les Pays-Bas, les Polonais qui se sont enrichis de Robert Lewandowski en seconde période, se sont à nouveau inclinés, cette fois çi, face à l’Autriche de L’aimer. Menée au score depuis la 9ème minute sur un but de Gernot Trauner, la sélection polonaise es parvenue à rétablir l’équilibre à l’heure de jeu, par l’entremise de Piatek (30e, 1-1). Mais en seconde période, deux autres réalisations autrichiennes, signées Baumgartner (66e, 1-2) et Arnautovic sur penalty (78e, 1-3) sonneront le glas de Lewandowski et compagnie.

Ce succès permet à l’Autriche (2e, 3 pts+1) de se placer provisoirement derrière la France (1er, 3 pts+1) qui va rencontrer le Pays Bas (3e, 3 pts+1), ce vendredi à partir de 19 heures pour le choc de la poule. Quand à la Pologne, avec zéro points en deux matchs, elle est est déjà éliminée.