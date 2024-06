Football-Euro 2024/Poule D-J2 : les Pays et la France se quittent dos à dos (0-0), le suspens demeure dans le groupe

XALIMANEWS-Ce vendredi soir à Leipzig, la France et les Pays-Bas, les deux équipes favorites de la poule D, ont partagé les points. Un résultat qui nz qualifie aucune des deux protagonistes, qui avec l’Autriche, sont en course pour la qualification pour les 8es

Le choc de la poule D n’a pas connu de vainqueurs. Bataves et Tricolores ne sont pas parvenus à se départager,au terme d’une grosse bataille. Après une première mi-temps ponctuée d’un nul vierge, le match s’est débridé en seconde période et les partenaires de Van Dijon, assez mieux dans la construction, pensaient ouvrir le score sur une frappe de Xavi Simons (69e), mais le but du prodige batave est annulé pour un hors jeu de position de Dumfries. Dans les derniers instants du match, les Bleus sont sortis de leur torpeur et parvenaient à menacer l’arrière garde adverse, mais vainement. Finalement, les deux cadors du groupe D se quittent sur ce nul en partageant la première place du groupe avec 4 points+1, devant l’Autriche (3e, 3 pts+1) qui a son destin en main.

La dernière journée va être décisive pour ces trois premières équipes, en course pour les deux premières places, qualificatives d’office, pour le tour suivant.