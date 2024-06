Football-Euro 2024/Poule D-J3 : l’Autriche termine premier en surprenant les Pays-Bas (3-2) qualifiés comme meilleurs troisièmes, la France accrochée par la Pologne (1-1) termine deuxième

L’Autriche a battu les Pays-Bas dans un match parfois ennuyeux mais au scénario imprévisible. Cette victoire permet à l’équipe de Ralf Rangnick de prendre la première place du groupe D de l’équipe de France, tandis que les Pays-Bas terminent troisièmes. Quand à la France, assurée d’être qualifiée animaux huitièmes avant sa troisième sortie, elle a été accrochée par la Pologne (1-1) et termine deuxième du groupe D.

Grace aux réalisations signées Malen contre son camp (6e), Schmidt (59e) et Sabitzer (80e), l’Auyriche a réalisé une performance remarque en disposant (3-2) des Pays-Bas, qui ont répondu par Gakpo (47e) et Depay (75e). Avec ce succès retentissant, les Autrichiens terminent à la première place du groupe avec 6 pts, devant les Bleus (2e, 5 pts) Oranges (3e, 4 pts), toutes les trois sélections qualifiées pour le second tour.

La France, qui espérait s’imposer pour prendre la tête du groupe D, n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à la Pologne, portée par un Lukasz Skorupski impérial dans ses buts. Les deux buts de la rencontre ont été marqués sur penalty par les stars de chaque sélection. Mbappé a ouvert le score (56e, 0-1) avant que Lewandowski ne rétablisse l’équilibre (79e, 1-1). Avec ce nul, la France termine deuxième du groupe avec 5 points.