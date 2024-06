Football-Euro 2024/Poule E-J1 : héroïque, la Slovaquie écoeure une Belgique malchanceuse (0-1) pour le premier match officiel entre les deux sélections

XALIMANEWS-Ce lundi dans le cadre de la poule E et pour le compte de la première journée, la Belgique, un des favoris, s’est sabordée. Les Diables Rouges ont été punis pas la Slovaquie (0-1). Les Belges font une mauvaise entame de tournoi.

Avec deux buts refusés à Lukaku, le premier pour un hors jeu de l’attaquant de la Roma et le deuxième entaché d’une main de d’Openda le passeur, la Belgique se fait surprendre par la Slovaquie lors du premier match officiel entre les deux sélections. Les partenaires de Skriniar ont ouvert le score par Schranz suite à une perte de balle de Doku (28e, 1-0). Après l’ouverture du score, les Européens de l’Est ne se sont pas contentés de défendre leur avantage et même mieux, ils se sont créés des opportunités de doubler la mise sans y parvenir. Mais dans l’ensemble, ce sont les Diables Rouges qui ont dominé, mettant le pied sur le ballon, se créant moult occasions sans parvenir à scorer. La faute à un bon gardien adverse ou à un pied d’un défenseur qui traîne dans la surface voire sur la ligne de but. Héroïques, les Slovaques contiennent les Belges et remportent le gain du match, pour la première grosse surprise de l’Euro 2024.

Dans la même poule, plutôt dans la journée la Roumanie s’est défaite largement de l’Ukraine (3-0) pour prendre le fauteuil devant la sélection slovaque.