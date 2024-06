Football-Euro 2024/Poule E/J1 : la Roumanie éblouit l’Ukraine (3-0) et se voit déjà leader

XALIMANEWS-Ce lundi dans le cadre du premier match de la poule E comptant pour la première journée des phases de groupes de l’Euro 2024, la Roumanie a été très souveraine (3-0) devant l’Ukraine. Du coup, la Sbornaya prend la tête du groupe, en attendant l’autre match Belgique-Slovaquie qui se joue à 16 heures.

Pour la première fois depuis le début de l’invasion militaire russe en Ukraine, la sélection nationale jaune et bleue disputait la phase finale d’une grande compétition. À Munich, les Ukrainiens faisaient face aux Roumains. Les deux équipes sont coachées par deux anciens internationaux, Iord?nescu du côté roumain et Rebrov chez les Ukrainiens. Dans ce choc entre pays de l’Est, c’est la Roumanie qui trouve la faille, par l’entremise de Nicolae Stanciu d’une frappe sans contrôle dans la lucarne des buts ukrainiens (29e, 1-0). Un score qui sera maintenu jusqu’à la pause. En seconde période, dans le premier quart d’heure, R?zvan Marin, d’une belle frappe, crucifie Lunin, fautif car le ballon lui passe sous les mains (53e, 2-0). La Roumanie, dominatrice, fait le break. Et avant que l’Ukraine ne se remette de ce second but, les Roumains vont alourdir le score. Sur un corner rapidement joué à deux, Dennis Man entre dans la surface et fait la passe à Denis Dr?gu? qui met le pied pour secouer les filets adverses. Ce score assez flatteur pour les Roumains est logique vu leur meilleure maîtrise technique devant leurs adversaires. Et malgré la volonté de ces derniers de réduire le score, la Sbornaya va conserver son avance sur la Zbirna.

Rappelons que la Roumanie n’avait pas gagné le moindre match durant un Euro depuis 24 ans et c’est aussi la première fois de l’histoire qu’elle remporte son match d’ouverture lors d’un Euro également.

Grâce à ce retentissant et séduisant succès d’entrée, la Roumanie prend provisoirement la tête du groupe E, en attendant le match entre la Belgique et la Slovaquie qui se jouera à 16 heures.