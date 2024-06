Football-Euro 2024/Poule E/J2 : la Belgique s’est relancée (2-0) face à la Roumanie

XALIMANEWS-Surprise lors de son entrée en lice dans la compétition, la Belgique s’est reprise ce samedi lors de la deuxième journée des phases de groupes, en disposant de la Roumanie (2-0). Du coup, le groupe E est relancé avec quatre équipes à 3 points.

Après leur défaite initiale (1-0) devant la Slovaquie (3e, 3 pts), les Diables Rouges se devaient de réagir pour garder leurs chances de qualification aux Huitièmes, intactes. Et face à la Roumanie qui avait disposé (3-0) de la sélection de l’Ukraine pour sa première sortie, les coéquipiers de Lukaku ne se sont pas sabordés cette fois çi. Avec deux buts signés Tielmans (2e, 1-0) et De Bruyne en fin de match (88e, 2-0). Une victoire méritée, qui permet à la Belgique (2e, 3 pts+1) de s’adjuger de la place de dauphin à égalité de points avec la Roumanie (1er, 3 pts+1) et de se relancer dans la course à la qualification, avant son match de mercredi contre l’Ukraine (4e, 3 pts-2).

Dans ce groupe E, toutes les quatre équipes possèdent 3 points après deux sorties pour chacune. Donc tout reste possible et la dernière journée s’annonce décisive.