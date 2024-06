Football-Euro 2024/Poule E-J2 : l’Ukraine bat la Slovaquie (1-2) et se relance

XALIMANEWS-Ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée de la poule E, l’Ukraine battue d’entrée s’est relancée en renversant la Slovaquie (1-2). Tout reste possible dans le groupe E attendant la rencontre de ce samedi, entre la Belgique et la Roumanie.

Défaite largement par la Roumanie (3-0) lors de son entrée en lice dans cet Euro 2024, l’Ukraine s’est relancée cet après midi devant la Slovaquie, qui avait créé la sensation (1-0) face à la Belgique. Malgré le fait d’avoir été menée m grâce à l’ouverture du score d’Ivan Schranz (17e, 1-0), la sélection dirigée par Rebrov, est parvenue à retourner la situation en deuxième période grâce aux deux réalisations signées, Chaparenko (54e, 1-1) et Iaremtchouk (80e, 1-2). Avec cette victoire renversante, l’Ukraine (2e, 3 pts-2) se reprend et relance le groupe en doublant la Slovaquie (3e, 3 pts) devancé au goal average particulier, en attendant le match qui va opposer laa Belgique (4e, 1 pt-1) et la Roumanie (1er, 3 pts+3) ce samedi.