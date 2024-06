Football-Euro 2024/Poule F-J2 : la Géorgie et la République Tchèque se neutralisent (1-1) au terme d’un match assez emballant

XALIMANEWS-Ce samedi à dans le cadre de la deuxième journée de la poule F, la Géorgie et la République Tchèque se sont partagées les points (1-1), au terme d’une partie assez offensive. Avec ce nul et 1 point au compteur, les deux équipes ont leurs destins en main avant la dernière journée.

Quel match assez emballant, entre la Géorgie et la République Tchèque. Battues respectivement lors de la première journée par la Turquie (3-1) et le Portugal (2-1), les sélections se devaient de réagir pour se relancer dans la course à la qualification. Conscients de l’enjeu du match, les protagonistes se sont bien livrés en offrant au public un bon match assez emballant. C’est la Géorgie qui ouvre le score dans le temps additionnel de la première période, sur un penalty transformé par son buteur maison, le Messin Mikautadze (45+1, 1-0). Mais en seconde période, la République Tchèque va égaliser par son artificier, Schick (59e, 1-1), en reprenant une tête qui a avait ricoché sur le poteau suite à un corner. Après moult occasions de part et d’autre et un grand Giorgi Mamardashvili dans les buts de la Géorgie, la partie va se terminer sur un nul, qui permet toujours aux deux adversaires du jour, avec 1 point, de garder leurs chances de qualification, intactes, avant la dernière journée.

A partir de 16 heures, pour l’autre match du groupe F, la Turquie (1er, 3 pts+2) croisera le Portugal (2e, 3 pts+1. Un choc pour la première place et dont le vainqueur filera en Huitièmes de finales.