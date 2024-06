Football-Euro 2024/Poule F-J2 : le Portugal étrille la Turquie (0-3) et s’invite aux Huitièmes

XALIMANEWS-Ce samedi pour le choc de la poule F comptant pour la deuxième journée des phases de groupes, la Seleçao a disposé largement de la Turquie (3-0). Avec ce deuxième succès en autant de sorties, le Portugal file en quarts de finale et est assuré de terminer à la première place.

Grâce à des réalisations signées Bernado Silva (21e), ‘Akaydin sur un contre son camp (28e) et Bruno Fernandez (55e), les Portugais ont largement disposé du bloc turque. Avec deux succès en deux matchs, pour 5 buts marqués et un seul encaissé, le Portugal avec 6 points et assuré de remporter la première place du groupe F, file en Huitièmes de finale. La Turquie, deuxième avec 3 pts et un massif de deux buts, s’adjuge la deuxième place et reste en pole position pour se qualifier.