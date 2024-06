Football-Euro 2024/Poule F-J3 : Géorgie décroche une qualification historique face au Portugal (2-0), tandis que la Turquie se qualifie également en battant (2-1) la République Tchèque

XALIMANEWS-Ce mercredi dans le cadre de la 3e et dernière journée des phases de groupes de la poule F, l’équipe de Géorgie a réussi à s’imposer face à celle du Portugal. Grâce à cette victoire, les Géorgiens se qualifient pour la phase suivante du tournoi en tant que meilleur troisième de son groupe. De l’autre côté, la Turquie a également obtenu un résultat favorable, en battant la République Tchèque (2-1).

La Géorgie qui avait besoin d’un, un nul pour assurer sa qualification, a marqué un but assez matinal. Suite à une passe mal ajustée d’Antonio Silva, Mikautadze récupérait le ballon à 40 mètres et servait Kvaratskhelia qui marquait dès la deuxième minute (1-0). En seconde période, Mikautadze marquait un penalty (57e), scellant la victoire et la qualification historique de la Géorgie pour les 8es de finale de l’Euro.

Dans l’autre match de la poule, la Turquie et la République tchèque jouaient leur qualification. Les Turcs devaient gagner pour assurer la deuxième place, tandis que les Tchèques avaient besoin de la victoire. Dans un match serré, après un carton rouge pour Antonin Barak, Hakan Çalhano?lu ouvrait le score (52e). La République tchèque égalisait suite à une erreur du gardien Mert Gunok. En fin de match, Cenk Tosun scellait la victoire turque (2-1, 90e+5). La Turquie prend la deuxième place, tandis que la République tchèque termine dernière.