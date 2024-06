Football-Euro 2024 : tout joueur non capitaine qui protestera auprès de l’arbitre recevra un carton jaune, selon l’UEFA

XALIMANEWS-Pour préparer cet Euro en Allemagne, l’UEFA a mis en place une série de mesures visant à protéger les arbitres et à assainir les relations entre les officiels et les joueurs.

Dans un peu plus de 48 heures, débutera l’Euro 2024 avec le’match d’ouverture opposant le pays hôte l’Allemagne et l’Écosse. Pour garantir un spectacle de qualité, l’UEFA a décidé de prendre des mesures significatives.

Selon Footmercato qui reprend une information de Relevo, l’organisation régissant le football européen va instaurer une nouvelle règle. Désormais, seuls les capitaines des équipes auront le droit de s’adresser à l’arbitre. En conséquence, seuls les joueurs portant le brassard pourront protester ou demander des explications à l’arbitre lors des matchs de l’Euro.

L’UEFA sera stricte : tout joueur non capitaine qui protestera auprès de l’arbitre recevra un carton jaune. Le journal précise que si le capitaine est le gardien, un joueur de champ sera désigné comme porte-parole de l’équipe sur le terrain. Cette mesure poursuit plusieurs objectifs. Tout d’abord, d’un point de vue communicationnel, il sera plus facile pour l’arbitre d’expliquer une décision à un seul joueur plutôt qu’à plusieurs mécontents. Elle vise également à assainir les relations entre le corps arbitral et les joueurs, tout en renforçant l’autorité des arbitres.

Une mesure devrait également améliorer le temps de jeu effectif, en réduisant les interruptions et en maintenant le rythme du jeu, une préoccupation majeure des dirigeants du football actuellement. Pour l’instant, cette nouvelle règle ne s’appliquera que pendant l’Euro. Toutefois, il n’est pas exclu que des fédérations ou des ligues s’en inspirent et l’adoptent dans leurs compétitions locales, nationales ou continentales.