On attendra ce soir, vers les coups de 20h, pour être édifié. Et si l’invrasemblable devenait possible ? En tout cas, un retour de Benzema en équipe de France, ne serait que tout bénéfique pour Deschamps et son groupe. Avec une armada offensive composée de Benzema, Coman, Griezmann, Giroud, Mbappé, Martial Dembelé voir Ben Yedder, la France sera très difficile à aller chercher et ferait figure d’épouvantail dans cette compétition.

