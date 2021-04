Ce jeudi soir, à Prague, le Slavia d’Abdallah Sima (absent pour blessure), qui avait arraché le nul (1-1) dans les ultimes secondes à Londres, avait l’opportunité de passer en demies, à domicile. Mais pour cette confrontation retour, les Gunners étaient trop forts voir expéditifs, après les 24 minutes, Arsenal menait par trois buts à zéro, Pépé (18e) et Lacazette (21e sp) et Saka (24e) avaient troué les filets. La mi-temps fut sifflé sur ce score (0-3) en faveur des anglais. En seconde période, les londoniens vont accentuer le score en ajoutant un autre but, Lacazette y allait de son doublé (77e) pour le 4-0. Arsenal corrige le tir et renverse le Slavia pour filer en demies. Fin de parcours pour pour le Slavia après une folle épopée en Europa League.

