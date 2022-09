Pour les autres internationaux qui ne faisaient pas partie du sacre historique au Cameroun, Krepin Diatta de retour à la compétition avec l’AS Monaco après presque 7 mois d’absence et ses coéquipiers vont défier l’Etoile Rouge à Belgrade, pour le compte de la poule H. En Finlande, Youssou Sabaly redevenu titulaire chez les Lions après avoir manqué la CAN à cause d’une blessure, avec son club du Betis Séville, va affronter le FK Helsinki, dans le groupe C. Le vice champion d’Afrique 2019 est un poion essentiel de la défense des Andalous. Le Sénégalais de Tiraspol, Mohamed Diop, croisera le club chypriote d’Omania Nicosie, dans la poule E. Dans la poule D, le club suédois de Malmoe, où évolue Mamadou Diagne recevra la rediutable formation portugaise de Braga,. Enfin, le Dynamo Kiev logé dans la poule B, club de l’international U20 sénégalais Samba Diallo, fera face au club turc de Fenerbahçe. Actuellement en selection en Mauritanie pour le tournoi UFOA, le bondissant attaquant va rater cette première journée.

L’édition 2022/2023 de l’Europa Ligue, verra Manchester United, Arsenal et l’AS Roma, endosser les costumes de favoris. Les Mancuniens à cause de leur gros effectif, qui s’est enrichi des arrivées des Bresilien, Casemiro et Antony, de l’Argentin Martinez, ainsi que du Danois Eriksen sans oublier la présences de Rashford, Bruno Fernandes et l’expérimenté Cristiano Ronaldo. Les Gunners aussi avec un groupe qui enchante depuis le début de saison avec un Gabriel Jésus épanoui en provenance de City et les Giallorossi romains en leur qualité de vainqueurs de la Ligue Europa Conference.

