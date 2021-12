En Italie, les Napolitains en quête de qualification pour les 8es de finale, devront remporter le choc face au leader Leicester. Les Partenopei feront sans Kalidou Koulibaly pour face aux Foxes de Nampalys Mendy qui n’auront besoin que d’un nul pour filer au tour suivant. Tout autre résultat qu’une victoire risquerait de compromettre les chances des Italiens, qui risqueraient de se faire doubler par le Spartak de Moscou (2e, 7 pts) et la Legia Varsovie (4e, 6 pts), qui se croisent dans l’autre match. En Italie, le Galatasaray de Mbaye Diagne et la Lazio de Rome, déjà qualifiés, vont en ?ecoudre pour la première place du groupe E. L’AS Monaco de Krepin Diatta blessé, premier du groupe B avec 11 points et déjà qualifié, voudra conforter sa place de leader en allant défier Sturm Graz (4e, 1 pt). Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, déjà qualifiés pour les 16es de finale avec Olympiakos (2e, 9 pts) derrière Eintracht Francfort (1er, 11 pts) va défier Antwerp (4e, 2 pts) avec l’espoir de gagner et peut être, doubler les Allemands à la première place si ces derniers arrivaient à perdre en Turquie face à Fenerbahce (4e, 3e, 5 pts). Enfin, Marseille de Pape Gueye et Bamba Dieng, troisième du groupe E avec 4 points et déjà éliminé, voudra terminer en beauté devant le Lokomotive Moscou (4e, 2 pts).

