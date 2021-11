Le choc de la poule E entre Galatasay (1e, 8 pts) et Marseille (3e, 4 pts) risque d’être très tendu, à cause des incidents du match aller, où par la faute des fumigènes lancés par les fans Turcs, le match fut interrompu plus d’une fois. Pour le match de ce soir, Mbaye Diagne et ses partenaires peuvent se qualifier en cas de victoire, tandis qu’une contre performance marseillaise combinée à une victoire de la Lazio (2e, 5 pts) à Moscou face à la Lokomotive (4e, 2 pts) éliminerait le club phocéen. Donc Bamba Dieng et Paye Gueye doivent impérativement gagner pour garder intactes leurs chances de qualification, mais devant le bouillant public stanbouliote, ça risque d’être corsé.

