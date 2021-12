Dans l’obligation de remporter le choc de la poule C face au leader Leicester pour se qualifier en 8es, les Partenopei orphelins de Kali?ou et Oshimen ont été à la hauteur de l’événement en s’imposant par 3 buts à 2. Du coup, Naples obtient la 2e place à égalité de points avec le Spartak (10 pts), vainqueur en déplacement de la Legia (0-1). Les Foxes qui ont joué sans Nampalys, sont reversés en Ligue Europa Conférence, tout comme Marseille de Pape Gueye titularisé lors de la victoire face au Lokomotive Moscou (1-0), dans la poule E. Les Olympiens, avec un Bamba Dieng remplaçant tout le match, ont réussi à obtenir ?eur première victoire grâce à Milik (35e, 1-0). Ce succès permet à l’OM de décrocher la 3e place qualificative en Ligue Conférence. Le Galatasaray (1er) et la Lazio (2e) qui se sont quittés dos à dos (0-0), à Rome, s’offrent les 2 tickets pour les 8es. Monaco sans Krepin blessé (1er) de la poule B et Olympiakos second du groupe D, déjà qualifiés avant cette journée, ont obtenu des fortunes diverses, en récoltant un nul à Sturm Graz (1-1) et une défaite à Antwerp (1-0).

