Après leur sacre surprise en Championnat lors de la saison 2015/2016, année de leur montée en Premier League, les Foxes viennent de mettre un second trophée dans leur escarcelle, avec la fameuse FA Cup, remportée ce samedi face à Chelsea (0-1. Il aura fallu un merveille de but du belge Tielemans, qui, des 20 mètres, d’une frappe du droit dans la lucarne gauche (1-0, 63e), offre la victoire aux siens. Chelsea, dominateur, n’a pas pu concretiser sa superiorité devant une équipe de Leicester, porté et par la chance (poteau de Havertz), et par son gardien Schemeichel, auteur d’un arrêt énorme sur une frappe de Mount dans les derniers instants du match.

