ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Au terme d’une partie qui est allée jusqu’aux tirs au but (6-5), les Reds de Liverpool remportent le FA Cup devant les Blues de Chelsea. Plus de 2 mois après le triomphe en League Cup devant le même adversaire, Sadio Mané, qui a vu son tir au but stoppé par son compatriote Édouard Mendy, remporte son second trophée de la saison.

16 ans après, Liverpool renoue avec la FA Cup. Les Reds se sont imposés lors de la séance des tirs aux buts (0-0, 6-5 tab). C’est la deuxième fois en plus de 2 mois et demi que les 2 formations rivales se retrouvaient en finale, et lors de ces 2 confrontations aucune des formations n’est parvenue à trouer les filets. Autant, la première finale disputée en février fut grandiose en terme d’intensité et de spectacle, moins celle d’aujourd’hui n’a pas été assez spectaculaire, malgré le fait que Liverpool a eu une meilleure emprise sur le match. Il a fallu un grand Édouard Mendy, auteur d’un excellent sauvetage devant Luiz Diaz (8e), pour maintenir à flot, Chelsea. Cependant, les pensionnaires de Stamford Bridge ont eu des opportunités, et sur l’une d’entre elle, Alison a été souverain devant Pulisic. Après la fin des 90 minutes ponctuée d’un nul vierge (0-0), les prolongations n’apportèrent rien de nouveau, et la séance des tirs au but devait départager les 2 équipes. Et dans cet exercice, les Reds ont été plus prompts. Lors de la première séance, Sadio Mané qui avait le tir de la victoire, va voir sa tentative repoussée par son compatriote Édouard Mendy, et il a fallu la 2ème série, pour que Tsmikas offre la coupe aux protégés de Klopp, après le raté demain Mount. Du coup, Liverpool s’impose 6 tirs au but à 5 et remporte son second trophée de la saison, en attendant la finale de la Ligue des Champions et la fin du championnat.