Le référent technique des Lions du Sénégal, de revenir sur son penalty stoppé par Édouard Mendy, alors qu’il avait le tir de la victoire lors de la première série. « Le penalty, surtout personnellement, je pense que Édouard c’est quelqu’un qui me connaît trop, donc j’ai voulu le piéger mais il a été plus malin. On s’en fout de ça, le plus important pour nous aujourd’hui, c’est la gagne. On l’a fait, je pense qu’on est tous heureux. »

« Vous savez, ça a pas été facile, on savait que ça allait être très très compliqué. On avait en face de nous une belle équipe de Chelsea qui nous a créé pas mal de problèmes, mais bon on s’attendait à ça. Après, je pense que le plus important aujourd’hui, pour nous, c’est de gagner. On l’a fait malgré que ça a été très difficile. » A d’abord déclaré Sadio Mané tout sourire.

