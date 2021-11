A la question de savoir comment concilier une CAN et un Mondial tous les 2 ans ? Patrice Motsepe a botté en touche, en conférence de presse : « La principale compétition pour l’Afrique, qui est la CAN, continuera avec certitude. Une partie du processus doit consister à s’assurer que les joueurs ne joueront pas plus de matches qu’auparavant. Il y aura une révision fondamentale des compétitions ainsi que des structures qui existent depuis de nombreuses années. »

Réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ce 26 novembre 2021, la CAF a d’abord a d’abord réitérer sa confiance au Cameroun, par rapport à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (9 janvier au 6 février 2022). Patrice Motsepe, président de l’instance dirigeante du football africain, a ainsi estimé que les Camerounais sont prêts « à 95% ». « Ce que j’apprécie, c’est l’engagement sincère du peuple camerounais, la détermination de toutes les parties prenantes, y compris celle du gouvernement à faire de cette CAN une réussite. Je suis absolument satisfait à ce stade. Je me concentre sur la CAN au Cameroun pour en faire un énorme succès et je suis convaincu que c’en sera un ». A assuré le dirigeant Sud-Africain.

