Pour le président de la Confédération asiatique de football (AFC), Salmane ben Ibrahim al-Khalifa, l’Arabie Saoudite doit viser l’édition la plus propice, entre 2030 et 2034, à ses chances d’obtenir le Mondial de football. « L’Arabie saoudite arrive en force et nous sommes en train de nous coordonner avec les autres Confédérations et la Fifa pour accueillir la Coupe du monde en 2030 ou en 2034, en accord avec tout le monde, pour que, une fois le dossier déposé, nous soyons confiants à 90% au moins », a expliqué le patron de l’AFC, qui s’exprimait lundi à Beyrouth (Liban), avant de renchérir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy