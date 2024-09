Football-FIFA : le président Gianni Infantino impliqué dans un scandale !

XALIMANEWS-Un potentiel nouveau scandale implique Gianni Infantino, président de la FIFA. D’après le quotidien suisse Blick, le dirigeant sportif résiderait dans un appartement de luxe, dont les frais seraient entièrement pris en charge par la FIFA.

Selon Footmercato, l’appartement, situé dans un cadre prestigieux avec une terrasse et une vue imprenable sur le lac de Zoug, coûterait environ 8 370 € par mois. Ce financement par la FIFA soulève des questions quant à la gestion de l’organisation.

En plus de cet avantage, le média suisse souligne que Gianni Infantino perçoit un salaire annuel de plus de quatre millions d’euros, avec une augmentation d’environ 15 % par rapport à l’année précédente. La FIFA, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a réagi en affirmant que la rémunération de son président est encadrée par un contrat, déterminée par un comité indépendant, et qu’elle est conforme aux standards des hauts dirigeants d’organisations suisses.

Cette affaire pourrait ternir davantage l’image de la FIFA, déjà fragilisée par des scandales de corruption dans le passé, soulevant des inquiétudes sur la transparence et l’éthique au sein de l’institution qui gouverne le football mondial.