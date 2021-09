«Nous pouvons décider de ne pas y aller. Autant que je sache, les Sud-Américains sont sur la même longueur d’onde. Alors bonne chance avec une Coupe du monde comme ça. Je pense qu e cela n’arrivera jamais car c’est tellement contraire aux principes de base du football », dixit un Ceferin déterminé. «Jouer chaque été un tournoi d’un mois, pour les joueurs c’est une tuerie. Si c’est tous les deux ans, on se heurte à la Coupe du monde féminine, au tournoi olympique de football. La valeur de la Coupe du monde, c’est justement parce que ça a lieu tous les quatre ans. On l’attend. C’est comme les JO, c’est un événement énorme. Je ne vois pas nos fédérations appuyer cela. J’espère que la FIFA reviendra à la raison. (…) La Coupe du monde et l’Euro devraient avoir lieu tous les quatre ans. Ces compétitions sont tellement intéressantes parce qu’elles ont lieu tous les quatre ans. Tous les deux ans, ça n’apporterait pas le double de revenus. Cela pourrait être bon pour l’UEFA financièrement, mais le problème est que nous tuerions le football comme ça. Nous tuerions les joueurs. Je ne vois pas les clubs laisser partir les joueurs et cela nous diviserait complètement.» Voilà qui est dit.

