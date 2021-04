La FIFA a actualisé le classement mondial des sélections nationales ce mercredi. Le Sénégal, auteur de 2 nuls lors de ces 2 derniers matchs au mois de mars, se voit éjecté du top 20, tandis que l’Algérie, qui a récolté un nul et une victoire, retrograde aussi de 2 rangs. le Nigeria (32eme) gagne quatre places et chasse les Fennecs du podium continental. Suivent le Maroc (34eme, -1), l’Egypte (46eme, +3) et le Ghana (49eme, +3 également) figurent dans le Top 50 mondial, dont sort le Cameroun (55eme, -5) et dont se rapproche la Côte d’Ivoire (59eme, +2). Eliminées de la CAN, la RD Congo (61eme, -1) et l’Afrique du Sud (75eme, -4) sont logiquement orientées à la baisse.

