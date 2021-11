Selon toujours la source, ces réformes prévoient la mise en place d’une chambre de compensation afin de mettre en place une plus grande transparence lors des transferts et permettre plus facilement les paiements solidaires (les frais de formations qui ne sont pas toujours payés dans le transfert d’un joueur). «La réforme du système de transfert a obtenu le soutien constant des principaux acteurs politiques, ce qui est tout à fait conforme à l’engagement de la FIFA de moderniser le cadre réglementaire, garantissant ainsi que la transparence et la responsabilité sont préservées à l’échelle mondiale», a notamment expliqué le directeur juridique et responsable de la conformité de la FIFA, Emilio Garcia Silvero. Le monde des transferts pourrait donc devenir moins obscur prochainement si la FIFA va au bout de ses initiatives.

